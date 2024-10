"Non solo Ita-Alitalia: anche quella di Air Italy è una grande vertenza nazionale della quale il Governo deve farsi carico anche in una trattativa con Bruxelles, per garantire alla Sardegna una nuova continuità territoriale ed un sistema di collegamenti aerei all'altezza delle esigenze dell'Isola".

Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas, che sollecita ancora una volta il Governo per l'immediata apertura di una trattativa che porti ad individuare una nuova via industriale in grado di garantire ai sardi la continuità territoriale e il pieno diritto ad una mobilità all’altezza delle esigenze dell'Isola, il futuro ai lavoratori e la salvaguardia della preziose professionalità acquisite in decenni di attività.

Preoccupazione per i lavoratori in cassa integrazione viene espressa anche dall’assessore del lavoro Alessandra Zedda, che auspica che "il Governo attivi immediatamente, nelle fasi di apertura di Ita, anche procedure di reintegro per i lavoratori di Air Italy, per i quali gli ammortizzatori sociali scadono il 31 dicembre".

"Ritengo - prosegue la Zedda -, che i lavoratori delle compagnie aeree Alitalia e Air Italy debbano avere tutti la possibilità di rientrare nel piano di rilancio della compagnia nazionale Ita. La Regione Sardegna è pronta a fare la sua parte immediatamente. Attendiamo dunque la convocazione del tavolo per la vertenza Air Italy".