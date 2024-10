“Il Governo si dimostra ancora una volta incompetente e con ministri totalmente inadeguati. La vicenda che ha visto il parere contrario della maggioranza al mio odg al decreto Milleproroghe che mirava a garantire alla Sardegna il diritto alla continuità territoriale a seguito anche della richiesta di messa in liquidazione di Air Italy, dimostra non solo che questo esecutivo continua a prendere in giro i sardi in modo vergognoso, ma anche il disinteresse verso la regione”.

A dichiararlo è stato il deputato sardo di Forza Italia, Pietro Pittalis, che aggiunge: “Il sottosegretario Castelli e i deputati sardi del M5S hanno agito senza preoccuparsi delle conseguenze disastrose per i cittadini e i lavoratori anche alla luce del fatto che Air Italy, tassello fondamentale per i trasporti sardi, non ha nessuna intenzione di modificare la procedura di liquidazione. Insomma, un esecutivo che continua solo a fare danni e non risolve questioni fondamentali come la crisi del sistema dei trasporti della regione e il licenziamento di 1450 lavoratori”.

“Continuo a denunciare – ha concluso Pittalis – con forza l’assenza dello Stato in una vicenda che ha ripercussioni nazionali e mi batterò affinché sia risolta. La verità è che questo governo è incapace di affrontare i problemi”.