Botta e risposta tra il Governatore Christian Solinas e Qatar Airways. IL primo ha dichiarato di essere in possesso di una lettera in cui parrebbe esserci l’interesse per Air Italy da parte di Qatar Airways Akbar Al Baker.

Interesse che sarebbe stato smentito da questi ultimi. Sulla vicenda ha preso posizione il Consigliere regionale dei Progressisti, Francesco Agus: “Apprezziamo l’azione portata avanti dal Ministero riguardo al sostegno al reddito dei lavoratori e alle prospettive concrete per il futuro. Altrettanto non possiamo dire riguardo alle promesse del Presidente Solinas. A quanto sappiamo, e a quanto confermava la stessa Giunta sino a ieri, non esiste alcuno studio riguardo la possibilità concreta di ingresso della Regione nell'azionariato di Airitaly tramite la Sfirs. Eventualità che tra l’altro ha incassato il secco no dell’eventuale socio.

“Riguardo al valzer di dichiarazioni – aggiunge – in merito alla presunta lettera inviata dal Ceo di Qatar Airways Akbar Al Baker alla Regione Sardegna, spero che un tempestivo comunicato da parte del Presidente della Giunta chiarisca questa vicenda in ogni suo dettaglio”.

“In caso contrario – conclude –, come è sempre accaduto su questa tematica, chiederemo formalmente tutte le spiegazioni necessarie.In una vicenda simile, connessa con diritti e speranze di centinaia di lavoratori, non è tollerabile la minima opacità. La lettera esiste o no? Sarebbe un atto cinico e deprecabile se la Giunta, senza avere a monte alcuna prospettiva solida, illudesse i lavoratori in un momento come questo”.