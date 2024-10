Arriva in Consiglio regionale la dolorosa vicenda della liquidazione di Air Italy, che ha animato la politica regionale, e non solo, in questi ultimi giorni.

La seduta, in programma domani alle 10.00, prevede la discussione della mozione 157 (Meloni e più) sulla “Necessità di porre in essere, da parte del Presidente della Regione, dell'Assessore regionale dei trasporti e dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ogni utile azione e iniziativa volta a scongiurare l'abbandono dell'Isola da parte della compagnia aerea Air Italy e la conseguente grave crisi occupazionale che ne deriverebbe”.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo di stamattina, i gruppi di opposizione hanno chiesto che il Presidente della Regione e l’assessore Todde, nella seduta di domani, riferiscano i risultati dell’incontro di questo pomeriggio al Ministero dei Trasporti. “Nel caso siano impegnati a Roma – fa sapere la Regione – la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda ha dichiarato la sua disponibilità a riferire in Aula”.

All’ordine del giorno anche la Proposta di legge 71 (Mele e più) “Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)” e la PL 45 “Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)”.