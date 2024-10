“L’incontro di questa mattina, organizzato al MIT dalla Ministra De Micheli, è stato fondamentale per sottolineare che non è ammissibile che un’azienda di tale portata decida di operare in questo modo senza informare prima il Governo e senza valutare, in modo condiviso con le Istituzioni, tutte le alternative possibili”. È quanto dichiarato dalla sottosegretaria Alessandra Todde a margine dell’incontro a cui hanno partecipato la Ministra De Micheli, i Commissari liquidatori della società Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro e il presidente di Enac Nicola Zaccheo.

“Il Governo ha formulato diverse proposte volte a evitare ulteriori difficoltà ai passeggeri e in particolar modo al traffico aereo sulla Sardegna, considerate anche le vigenti garanzie di continuità territoriale. Inoltre – continua la Todde - abbiamo richiesto ai rappresentanti dell’azienda di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione, in modo da poter garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori oltre alla continuità dei voli. Abbiamo concordato un nuovo incontro con i liquidatori, i sindacati e le Regioni Sardegna e Lombardia, per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate. La determinazione del governo è chiara – conclude la Todde - e lavoriamo in sinergia per trovare delle soluzioni concrete per Air Italy.