Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, è intervenuto a Radio X in riferimento alla vicenda del pranzo tra politici e manager a Sardara.

"Sulle chat di Wahtsapp di tutta l'Isola girano diverse versioni, ma manca l'ufficialità su alcuni nomi", dichiara Agus, secondo il quale "non è importante oggi avere la lista dei presenti ma capire cosa ci facessero e quale sia il ruolo del presidente della Regione in tutto questo".

"O l'ispiratore è Solinas, e attorno a quel tavolo c'era una 'regione parallela' che stava decidendo qualcosa per conto del presidente, oppure era in atto un complotto ai suoi danni", sostiene Agus. "Non ci sono molte alternative, seduta al tavolo c'era mezza Regione. Diversi direttori generali molto influenti, persone nominate direttamente dal presidente in staff, gabinetti, aziende sanitarie. Non è una cosa che può passare in sordina, anche perché se si arriva a rischiare di riunirsi in un periodo in cui è vietato, qualcosa non torna ed è importante cercare di capire quale fosse l'argomento della discussione".

L'esponente del centrosinistra commenta poi le dichiarazioni rilasciate del comandante della Forestale: "Ha usato come giustificazione il fatto che fosse lì per un conferenza di servizi parallela di cui il sindaco di Sardara però non sapeva niente". Per Agus l'impressione è che "Nel momento di crisi peggiore dell'Isola ci sia al governo qualcuno che si comporta come il marchese del Grillo".

Oggi si riunisce il Consiglio: "Si sognino di iniziare la discussione sul poltronificio avendo ancora in carica persone che prima della seduta devono presentare le dimissioni".