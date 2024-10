“La proroga della continuità aerea dopo il 17 aprile da e per la Sardegna rappresenta, soprattutto nell’attuale momento di criticità e incertezza, il segnale inequivocabile di una prospettiva di ottimismo per la nostra economia e per il nostro diritto alla mobilità”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione delle rotte aeree da Olbia verso Milano-Linate e Roma-Fiumicino.

Gli uffici dell’Assessorato regionale dei Trasporti hanno comunicato ad Alitalia, all’Enac e al Ministero dei Trasporti l’esito formale dell’aggiudicazione delle rotte da Olbia verso Milano-Linate e Roma-Fiumicino.

“La riapertura imminente dell’aeroporto di Olbia – aggiunge l’Assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde – potrà adesso rendere effettiva la continuità aerea con le rotte principali che consentono la piena mobilità dei sardi una volta superata l’emergenza sanitaria”.