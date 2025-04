La Giunta Todde si è riunita oggi, giovedì 17 aprile, e ha adottato le seguenti delibere.

Presidenza

La proposta della presidente Alessandra Todde è stata accolta dalla Giunta regionale, che ha votato a favore della normativa per controllare le società partecipate in house della Regione e ha stabilito le linee guida per la gestione delle partecipazioni.

Sempre su iniziativa della presidente Todde, l'Esecutivo ha dato il via libera agli orientamenti per l'organizzazione delle prossime elezioni per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali in Sardegna: un gruppo di lavoro temporaneo, composto da personale proveniente da diverse direzioni generali dell'amministrazione regionale, supporterà le attività elettorali.

Inoltre, su suggerimento della Presidente Todde e in collaborazione con l'assessora all'Ambiente Rosanna Laconi, la Giunta ha approvato l'integrazione del decreto sulle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per promuovere buone pratiche nell'uso del suolo. In particolare, a Cagliari, sono state vietate le biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, sui promontori della Sella del Diavolo e del colle di Sant'Elia, dove l'attività intensa di mountain bike, soprattutto downhill, ha causato danni ambientali.

Ambiente

In seguito alla proposta presentata dall’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha dato il via libera all’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti - Sezione bonifica delle aree inquinate della Sardegna, assicurando che i criteri di pianificazione siano conformi agli standard stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Inoltre, è stato deciso di istituire un gruppo di lavoro interno all’assessorato dell’Ambiente per gestire l’attuazione dell’aggiornamento del Piano.

La decisione della Giunta di escludere il progetto per un grande allevamento intensivo suinicolo a Pimpisu, Serramanna, dall'ulteriore valutazione di impatto ambientale è stata confermata. Il parere positivo in termini di compatibilità ambientale è stato dato alla proposta dell'azienda agricola di Sisinnio Piras. Allo stesso modo, l'ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Su Siccesu, presentato da Ecoserdiana, è stato valutato positivamente, a patto che vengano rispettate le norme ambientali e che la validità della valutazione sia di 5 anni. I termini per la modifica del progetto di coltivazione della cava a Pranu e Cixiri - Tanca Molino, Oristano, presentato da Oristano Inerti, sono stati prorogati di ulteriori 5 anni, includendo un'espansione dell'area rispetto al progetto precedente e l'introduzione di una nuova zona di coltivazione a Spinarba.

Inoltre, su proposta dell'assessora Laconi, l'Esecutivo ha approvato il rinnovo dell'autorizzazione per la cava di materiali lapidei basaltici denominata "Su Inzale" a Santu Lussurgiu, presentata dalla Società Perdas, senza ulteriori procedure. Allo stesso modo, la Giunta ha deciso di non sottoporre a ulteriore procedura di VIA il progetto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il superamento delle problematiche legate alla copertura dei canali e degli attraversamenti dei corsi d'acqua a Silanus, e il progetto per la modifica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi inerti a Sardara, presentato dalla Società Ecoserra S.r.l.

Sempre su indicazione dell'assessora all'Ambiente Laconi, la Giunta ha deciso di non sottoporre a ulteriore procedura di VIA l'intervento per l'ampliamento del cantiere di coltivazione nella concessione mineraria per bentoniti, terre da sbianca e zeoliti denominato "Monte Idda" a Narcao, proposto dalla Società Laviosa Chimica Mineraria S.p.A., i lavori per la coltivazione e ripristino ambientale di cava per l'estrazione di inerti per conglomerati a Pimentel, e la messa in sicurezza del compluvio presente all'interno del depuratore di Cumbidolau tramite la realizzazione di una nuova canalizzazione a pelo libero nell'ambito dell'intervento di adeguamento dello schema fognario-depurativo n. 179 di Meana Sardo, proposto dalla Società Abbanoa S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali.

Nessuna richiesta di Valutazione di impatto ambientale è stata avanzata per i lavori relativi al progetto delle opere di manutenzione del tratto di spiaggia antistante il Forte Village Resort. L'intervento è necessario a causa delle mareggiate invernali che compromettono l'assetto estivo della spiaggia, a causa delle caratteristiche geomorfologiche dell'arenile. Tuttavia, gli interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Vignola Mare con la realizzazione del canale scolmatore del Rio La Palma, proposti dal Comune di Aglientu, saranno sottoposti all'ulteriore procedura di VIA poiché le aree di intervento ricadono all'interno della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) "Monte Russu", appartenente alla Rete Natura 2000.

Bilancio

La proposta presentata dall'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni è stata approvata dalla Giunta in collaborazione con l'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, per la realizzazione della Biobanca Sarda, un'importante infrastruttura pubblica per potenziare la medicina preventiva, progetto finanziato con il Pnrr. La Biobanca Sarda, parte del progetto SardGen coordinato dall'Università di Sassari, sarà ubicata nel Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna a Pula. L'obiettivo principale è creare un centro avanzato per la raccolta, conservazione e analisi di campioni biologici, fondamentale per promuovere la prevenzione delle malattie e il trattamento personalizzato. In relazione all'esercizio provvisorio 2025, la Giunta ha dato il via libera al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 498.402,37 euro, derivanti da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, riguardante quattro dipendenti che hanno intentato causa contro la Regione Autonoma della Sardegna. È stato anche approvato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 136.281,11 euro, provenienti da una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, in seguito a una causa intentata da quattro ex dipendenti contro la Regione Autonoma della Sardegna. Su indicazione dell'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha definitivamente approvato le direttive riguardanti la costituzione e la gestione degli strumenti finanziari del PR Sardegna FESR 2021-2027. Inoltre, su proposta del vicepresidente Meloni, l'Esecutivo ha approvato definitivamente le linee guida per sostenere le imprese negli Investimenti semplici in beni e/o servizi (Isbs), con la modifica della soglia minima degli investimenti da 10.000 a 5.000 euro.

Lavori pubblici

Su iniziativa dell'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, la Giunta ha dato il via libera alla pianificazione operativa delle risorse destinate alla Priorità 4 "Mobilità urbana sostenibile". L'obiettivo è favorire la mobilità urbana multimodale sostenibile come parte integrante della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio. Il piano prevede la promozione di infrastrutture e servizi per la mobilità ciclopedonale a livello urbano, suburbano e interurbano, con un totale di 12.091.429 euro destinati a interventi nelle città di Cagliari, Olbia e Sassari. In merito alle spese per la prevenzione di eventi naturali come alluvioni, frane, mareggiate ed esplosioni, considerati calamità di particolare gravità, nonché per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di tali eventi o avversità atmosferiche eccezionali, la Giunta, su proposta dell'assessore Piu, ha modificato l'intervento precedentemente pianificato con la delibera del 2022, destinandolo al Comune di Sarule.

Sanità

Su iniziativa dell'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, la Giunta regionale della Sardegna ha deliberato di equiparare il prezzo dei prodotti senza glutine per i pazienti celiaci a quello di vendita al pubblico presso tutti i punti vendita autorizzati, estendendo tale convenzione a tutto il territorio regionale. Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dell'obiettivo di promuovere la salute e la resilienza, l'assessore Bartolazzi ha proposto che l'Ares sia incaricata di attuare il progetto di "Servizi di telemedicina".

L'obiettivo è offrire ai pazienti affetti da patologie croniche un migliore supporto attraverso servizi di telemedicina, finanziare progetti per consentire la diagnosi e il monitoraggio a distanza, sviluppare una piattaforma nazionale per valutare progetti di telemedicina e sostenere ricerche sulle tecnologie digitali nel settore della sanità e dell'assistenza. Inoltre, l'Esecutivo ha deciso di prorogare di 45 giorni il commissariamento straordinario dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui".