“Non ci sono parole per descrivere la scomparsa dei due giovani poliziotti, rimasti uccisi in una sparatoria a Trieste per mano di due rapinatori. Quanto accaduto deve far comprendere, una volta per tutte, come gli agenti di Polizia e delle Forze dell'Ordine rischino ogni giorno la propria vita nel silenzio generale”.

Queste le parole del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, sul tragico episodio di Trieste. “Per questo – aggiunge – dobbiamo non solo ringraziarli e onorarli ogni giorno, ma impegnarci affinché siano forniti loro armi, equipaggiamenti e norme che li tutelino. Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle loro famiglie e a tutti gli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per difendere la nostra sicurezza”.