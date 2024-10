Nei giorni scorsi, la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, ha presentato un’interpellanza al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, sull’aumento delle tariffe applicate ai sub concessionari del settore autonoleggio dell’Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas.

Nel documento, Cuccu specifica come all’interno dello scalo operino 20 agenzie di autonoleggio impegnate nel trasporto di turisti e visitatori, con un servizio di qualità grazie all’impiego di autovetture, motocicli, furgoni, minibus e camper.

La Consigliera chiama in causa la Sogaer che, secondo il suo punto di vista, ha adeguato le tariffe “Al fine di allinearle a quelle degli altri aeroporti italiani. Tale adeguamento – aggiunge – consistente in un canone pari a quasi il doppio di quello attuale (oltre 92mila euro all’anno per un piccolo locale e alcune piazzole di sosta), ha suscitato la preoccupazione dei noleggiatori che temono di vedersi costretti alla chiusura, non ricorrendo i margini di un guadagno tale da garantire la sopravvivenza della loro aziende”.

La Consigliera pentastellata chiede a Solinas e Todde di interloquire con la Sogaer “Per scongiurare l’ipotesi temuta dai noleggiatori e consentire un graduale aumento dei canoni”.