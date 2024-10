“Un Grazie di cuore all'equipaggio dell'Aeronautica militare che anche oggi hanno salvato una donna che, passeggera in una nave da crociera, avrebbe avuto, secondo notizie della stampa, una grave emorragia”.

A dichiaralo è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Un grazie per l'operato dei nostri militari che hanno come primo compito e come missione quello di salvare vite umane in condizione di grave difficoltà logistiche e operative. Ricordo inoltre i voli d'emergenza con velivoli militari in casi gravi di piccoli pazienti o il contributo che viene dato alla lotta agli incendi o in caso di calamità naturali”.

“Un grazie da parte tutta la nostra comunità per tutte queste attività comprese quelle compiute in ogni angolo del mondo – conclude -. I nostri uomini e donne non sono guerrafondai, come qualcuno, per altro bocciato sonoramente dai cittadini nelle recenti elezioni, vuole fare passare ma sono apprezzati per l'umanità, la professionalità e l'opera di pace. I recenti apprezzamenti dell'Ambasciatrice del Libano, avuti tramite una sua missiva, è la prova del loro valore”.