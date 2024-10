Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi interviene in merito alla crisi di Governo,

"A me pare incredibile che Mattarella non abbia ancora sciolto le Camere - scrive su Facebook -, dopo che il partito di maggioranza relativa delle ultime elezioni non ha votato la fiducia al governo e il presidente del Consiglio si è formalmente dimesso".

"Sono terrorizzati dal parere del popolo - accusa Adinolfi -. Invito il Quirinale a non compiere scelte eversive. Draghi non è il Giolitti che ci volevano vendere, oggi ha la fragilità politica di un Luigi Facta. I partiti che lo hanno sostenuto stanno perdendo ogni credibilità nel loro tentativo di prolungare artificialmente la legislatura".

"Il presidente della Repubblica sa che se non chiama immediatamente gli italiani alle urne, con la formazione di un governo tecnico per la mera gestione delle procedure elettorali, fa somigliare il 2022 al 1922. Ora non è più tempo di forzature tecnico-istituzionali. Ora si deve votare", conclude Adinolfi.