"Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente". Si apre così il videomessaggio che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, dedica a Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni.

"Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio" afferma la premier nel videomessaggio pubblicato sui social.