E' morto a 79 anni Bruno Dettori, geologo e politico sassarese.

Nacque a Sassari il 22 dicembre 1941. Fu docente universitario per poi iniziare la sua carriera politica nella Dc. Entrò in consiglio comunale di Sassari nei primi anni '90 per poi accedere come capogruppo del Patto Segni in consiglio regionale.

Dopo aver aderito alla Margherita viene eletto senatore nel 2001. Dal 18 maggio del 2006 al 7 maggio del 2008 ha fatto parte del secondo governo Prodi come sottosegretario all’Ambiente.