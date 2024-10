Quasi certamente alle Comunali dei prossimi 8 e 9 giugno ad Alghero sarà una sfida a tre. Stamattina, nel corso di una riunione delle forze politiche centriste Riformiamo Alghero, Noi con Alghero e Sardegna Al Centro 20 Venti, è stata deliberata la costituzione di una coalizione centrista, moderata e civica con Francesco Marinaro candidato sindaco.

“Questo polo è caratterizzato da un forte radicamento nel territorio, e proprio dalla partecipazione diretta dei cittadini trae origine l’azione politica che si vuole proporre agli algheresi nelle prossime elezioni amministrative – si legge in una nota – Il candidato Sindaco e i rappresentanti delle liste che lo sostengono vogliono evidenziare che questa decisione è l’epilogo di un percorso intrapreso nel segno della loro naturale collocazione politica e dei principi fondamentali nei quali si sono sempre identificati”.

Allo stesso tempo sottolineano che “rimane aperto il dialogo nei confronti di tutti i partiti e i movimenti che siano interessati a percorrere un sentiero comune e che abbia come fine ultimo la migliore amministrazione per la città di Alghero”.

Il polo centrista è formato sostanzialmente dai Riformatori di Alghero, dai civici di Noi con Alghero e da Sardegna al Centro 20 Venti, da subito critici con i vertici regionali del centrodestra per il metodo con il quale si è arrivati all’indicazione di Marco Tedde come candidato a sindaco. In queste settimane sono andate avanti trattative serrate con il Campo largo per trovare un’intesa ma alla fine il centrosinistra ha virato su Raimondo Cacciotto (Alleanza Verdi Sinistra), chiudendo a qualsiasi alternativa, e il polo centrista andrà da solo con l’avvocato algherese Francesco Marinaro.