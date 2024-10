Il parlamentare cagliaritano dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu, ha rivolto un’interrogazione urgente al Ministro della Sanità riguardo al trasferimento del reparto di oculistica dall'ospedale Binaghi all'azienda ospedaliera Brotzu, accorpando i servizi.

“La fusione delle due equipe deve migliorare la qualità dell’offerta e pertanto non può che avvenire salvaguardando le rispettive competenze ed è noto in città – spiega Vargiu - che il gruppo del Binaghi, guidato dal dottor De Casa, ha raffinato speciali competenze nella chirurgia vitreo-retinica, diventando il centro di riferimento in questo importantissimo tipo di offerta, per numero di sedute operatorie e di pazienti trattati”.

“Al Binaghi sono state appena rifatte le sale operatorie – ha continuato Vargiu - e ci sono dotazioni strumentali oculistiche di assoluta avanguardia che rischiano di non trovare neppure adeguati spazi fisici negli angusti locali del Brotzu, mentre nessuno sembra interessarsi del destino delle competenze chirurgiche appena trasferite al Brotzu. Nelle quotidiane tragedie della sanità sarda, sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso: Cagliari non può permettersi di perdere anche questa offerta chirurgica che – conclude il parlamentare cagliaritano dei Riformatori - mancherebbe soprattutto alle fasce sociali più deboli e rischierebbe di far ripartire i dolorosi viaggi della speranza”.