“L'incontro di oggi è la testimonianza di un atto concreto e progressista. La politica non può parlare di giustizia e inclusività e non darne testimonianza. La giornata di oggi, dove sigliamo l'accordo tra il M5S e il Partito Lgbt+, è un passo concreto verso il cambiamento che vogliamo costruire in Sardegna”. Lo ha detto Alessandra Todde durante la conferenza stampa di questa mattina a Cagliari.

“Noi vogliamo una Sardegna aperta e inclusiva e lo dimostriamo con i fatti. Il messaggio che deve passare è il cambiamento di mentalità: ragioniamo per addizione e non per sottrazione. La diversità deve essere vissuta come una ricchezza. Ci deve essere pari dignità tra le persone, la stessa possibilità di amare chi si vuole e di poter vivere la propria vita ascoltando le proprie inclinazioni. Confermiamo tutto il nostro impegno contro l’omotransfobia, per l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e per i diritti di tutte e tutti. La Sardegna non accetta alcuna forma di odio, intolleranza o discriminazione”, ha aggiunto la Todde.