Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Parte per l’Abruzzo anche Alessandra Todde, la neo eletta presidente della Regione Sardegna, per sostenere Luciano D’amico, candidato del campo progressista. Todde domani sarà insieme con D’Amico a Cagnano Amiterno (ore 15.30), nella sala consiliare del comune, e poi a Pizzoli (16.30), sempre nella sala consiliare. Todde e D’Amico chiuderanno poi la campagna elettorale a L’Aquila dalle 17.45 in Viale delle Medaglie d’Oro.