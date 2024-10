Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Bissare il risultato sardo anche in Abruzzo? "Per noi l'azione politica è basata su programmi concreti, progetti credibili e sostenibili. A me interessa non solo prendere il voto ma essere conseguenti il giorno dopo, nel caso si venga premiati dagli elettori. Se ci siamo noi, significa che ci sono le premesse per un progetto serio e credibile da realizzare sulla base di impegni precisi presi. Come è successo in Sardegna e confidiamo possa succedere anche qui in Abruzzo". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un punto stampa a Teramo durante la seconda giornata abruzzese a sostegno di Luciano d'Amico.