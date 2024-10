"Conte dice che è pronto alla guerra civile. Non è un linguaggio giusto, bisognerebbe chiedere se per la guerra civile chiamerà Putin come ha fatto per il Covid". E' la provocazione di Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia' su Rete 4, interpellato sul tema Reddito di cittadinanza.

Sul rapporto con il leader del Pd Enrico Letta e sulla mancata alleanza elettorale, il leader di Italia Viva commenta: "Enrico è rimasto a quella campanella, al rancore. Io gli avevo pure detto che ero disposto a non candidarmi".

Ieri mattina, intervistato da Claudio Cerasa, Renzi ha poi ironizzato: "C’è un sindaco che forse si candida alle primarie del Pd che è venuto da me un mese fa e mi ha detto che avete fatto un bel risultato; voi del Terzo Polo siete forti ma non posso darvi il secondo assessore, altrimenti tutti dicono che sono tuo amico e perdo il congresso".