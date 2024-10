“A rischio i fondi per i lotti 1 e 4 della Sassari - Alghero. Mentre la deputata algherese, Paola Deiana, lancia l’allarme, confermando i nostri timori, il Sindaco e la maggioranza negano la seduta di consiglio comunale aperto ai rappresentanti istituzionali e alle forze sociali e sindacali. È un fatto gravissimo”.

È questa la denuncia del centrosinistra algherese (Partito Democratico, Sinistra in Comune, Futuro Comune e Per Alghero) che aggiunge: “Non può il senso di onnipotenza del Sindaco negare i diritti di una comunità che vuole riunirsi e coinvolgere le altre istituzioni del territorio, i sindacati e le organizzazioni sociali. Il rischio è serissimo: la conferenza di servizi ancora da indire, il successivo passaggio al CIPE, la progettazione esecutiva dell’ANAS richiedono tempi che non permettono la messa in sicurezza dei fondi per il 2020, posto che è ormai impossibile bandire la gara d’appalto entro la fine dell’anno”.

“Il Sindaco Conoci e la sua maggioranza escano dalle posizioni di retroguardia, ascoltino almeno l’assessore dei lavori pubblici regionale Roberto Frongia con il suo referente locale dei riformatori”, aggiunge.

“Può un Sindaco responsabile negare un consiglio comunale aperto alle altre istituzioni e organizzazioni? Può negare il diritto di una comunità ad esprimersi collegialmente? Certamente – concludono – , noi, non staremo fermi a veder svanire le risorse, 125 milioni di euro, faticosamente conquistate con i governi centrale e regionale a guida centrosinistra”.