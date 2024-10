Domani, 25 gennaio, si terrà a Cagliari una singolare iniziativa. Nel capoluogo arriva Escape Room, tra le 16 e le 20, con partenza presso Locanda Caddeo, corso Vittorio Emanuele n° 1. Sarà la prima maxi escape room all'aperto accessibile solo per i primi 400 presenti.

L'evento nasce per supportare la raccolta firme della lista Dieci volte meglio, gruppo politico che sta lavorando per raccogliere le firme necessarie per potersi presentare alle elezioni politiche di marzo. Il movimento si rivolge principalmente ai giovani e agli sfiduciati della politica che pensano ancora di disertare il voto.

“Intendiamo riformare nel profondo alcuni aspetti centrali della cosa pubblica e rilanciare il nostro Paese, rendendo il futuro dieci volte meglio, le persone non devono avere timore del proprio futuro.

Fra gli obbiettivi di Dieci volte meglio "la creazione di tre milioni di posti di lavoro qualificati in cinque anni, la creazione di zone “tax free”, il bilinguismo in tutte le scuole, l'abolizione della partita Iva per chi fattura meno di 80mila euro".

Fra i candidabili del movimento anche il sardo Alberto Lobrano.