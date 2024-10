I partiti hanno tempo fino alle 20 per presentare le liste dei candidati alla Camera e al Senato, ma alcune candidature in Sardegna sono gia' state annunciate dagli interessati.

Per Liberi e Uguali l'assessore comunale di Cagliari Yuri Marcialis ha firmato l'accettazione della candidatura al Senato per il collegio uninominale di Cagliari e come capolista del collegio regionale.

"Ho dovuto prendere una decisione difficile", scrive l'esponente di Mdp in un lungo post su Fb, con tacito riferimento alle polemiche che hanno accompagnato la decisione di Leu di schierare in Sardegna l'emiliano Claudio Grassi.

"L'ho fatto nel rispetto dei cittadini che mi si e' chiesto di rappresentare e nel rispetto della mia storia e della mia cultura politica.

A Cagliari il M5S schiererà il velista Andrea Mura, skipper di Vento di Sardegna con cui ha vinto traversate oceaniche come la Ostar e la Route du Rhum: l'ex randista del Moro di Venezia nella Coppa America del 1989 sara' candidato nel collegio di Cagliari per la Camera, dove per Fi correrà l'ex presidente della Regione e coordinatore azzurro Ugo Cappellacci e per il Pd il senatore di Campo progressista Sardegna Luciano Uras.

Ieri ha depositato le liste in Corte d'Appello a Cagliari solo Casa Pound. Stamane sono arrivate quelle di "Potere al popolo", ora al vaglio degli uffici. Alle 11.30 ha annunciato che lo farà il commissario regionale di Noi con Salvini della Sardegna Eugenio Zoffili, assieme al candidato sardista Christian Solinas.

Si chiama fuori, invece, l'ex presidente della Regione Mauro Pili (Unidos). "Non partecipo a queste elezioni contro la Sardegna", ha comunicato ieri il deputato ex Pdl in un lungo post sul suo sito, "ma saro' in piazza, in ogni piazza, della nostra terra per la piu' grande azione giudiziaria collettiva contro i poteri forti mai messa in campo nell'isola e non solo".