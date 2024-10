Capoluoghi sardi in controtendenza rispetto al trend nazionale nel voto per le Europee.

A Cagliari, dove il 16 giugno gli elettori saranno chiamati ancora alle urne per le comunali, il primo partito è il Pd con il 30,99% dei voti. La Lega è staccata di ben 7 punti percentuali con il 22,71%, a poca distanza dal M5S, che ha ottenuto il 18,85%. Seguono Forza Italia con l'8,99%, FdI, con il 7,4, +Europa-Italia in Comune-Pde con il 3,2% e La Sinistra con il 3,19% .

Pd in testa anche a Sassari (anche qui appuntamento a giugno con le comunali) con il 27,75%. Il M5s (26,46%) supera di poco la Lega (25,48%).

Ad Alghero, in vista delle elezioni del 16 giugno, la Lega si impone con il 29,97%, seguita da M5S (25,8%) e Pd (23%).

Anche a Nuoro, dove il primo cittadino Andrea era candidato col Pd, i Dem hanno avuto la meglio con il 35,22%, seguiti dal M5s (29,15) e dalla Lega (17,92%)

Ovvio, non è dato sapere se i dati delle elezioni Europee rispecchieranno i risultati delle comunali dove entreranno in gioco ben altre dinamiche, ma il test non può che essere considerato interessante.