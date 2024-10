"Siamo felici che il presidente Deriu, tra un autosospensione e l'altra, sia tornato a dedicarsi alla provincia".

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Pietro Pittalis, replica alle dichiarazioni del presidente della provincia di Nuoro.

"Peccato - evidenzia Pittalis- che abbia scelto un settore, come la Cultura, per creare strumentalmente un attacco al presidente Cappellacci e al centrodestra che sul punto si sono impegnati a tempo pieno. Per quanto Deriu si sforzi per creare il caso, i fondi per la biblioteca "Satta" sono già previsti nella Finanziaria recentemente approvata. Ricordiamo anche che la Giunta regionale ha stanziato 500 mila euro per il MAN, un altro milione per l'ISRE oltre ai fondi per l'Università nuorese. Insomma, si tratta si un'azione che trova pieno riscontro nei fatti. Il presidente candidato Deriu dovrebbe invece spiegarci le ragioni di un prolungato commissariamento di un istituzionale autorevole come l'Università nuorese. Anzi - conclude Pittalis-, chi conosce bene il territorio può fare anche a meno delle sue spiegazioni, perché le ragioni sono note".