Un'anziana di 80 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all'incrocio tra via Risorgimento e via San Martino della Battaglia a Pirri .

La donna, non si sa se per un malore alla guida, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro la parete di un'abitazione .

Secondo quanto ricostruito al momento della Polizia locale che si sta occupando dei rilievi, l'80enne avrebbe attraversato l'incrocio con l'auto finendo contro il muro.

Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, della Locale e del 118. I medici hanno provato a rianimarla, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.