Meteo ancora instabile in Sardegna, dove oltre a qualche temporale intenso e acquazzone isolato come a Bitti, dove si registrano oggi circa 30 mm di pioggia caduta durante la mattina, le temperature sono destinate a salire sino a raggiungere circa 40 gradi nella giornata di sabato. Poi la tendenza è quella di un temporaneo peggioramento dalla giornata di lunedì con aria fredda proveniente dal nord Atlantico.

E' quanto ci si attende per l'ultima settimana di agosto nell'Isola, secondo le previsioni dell'ufficio meteo della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Tra oggi e domani si assiste a fenomeni temporaleschi anche intensi che localmente scaricano a terra la pioggia - spiegano gli esperti - si tratta di una instabilità legata alle alte temperature e al riscaldamento del mare e del suolo, ma in linea generale nel Mediterraneo permane una pressione relativamente alta. Fino a domenica il tempo va a migliorare con l'un aumento della pressione per effetto di un anticiclone atlantico che si sposta da ovest verso est e poi sino alla Sardegna in un fronte che arriva sino alla Scandinavia".

L'aumento delle temperature è previsto per la giornata di sabato con 4-5 gradi in più rispetto ai 32-35 gradi di oggi, "ma non ci dobbiamo aspettare afa e caldo torrido perché l'anticiclone atlantico rende l'estate più sopportabile. Poi ci saranno sempre fenomeni locali nelle ore più calde della giornata".