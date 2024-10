Quando pensiamo a Cleopatra, solitamente ci viene in mente il colossal del 1963, in cui la più famosa Regina d’Egitto era interpretata dalla divina Liz Tylor. Non possiamo affermare con certezza se la vera Cleopatra fosse più o meno bella della famosa attrice; è certo però, grazie ai numerosi reperti, che tenesse moltissimo al proprio aspetto fisico per esaltarne al massimo bellezza e sensualità.

Del resto, non è un mistero che, nell’Antico Egitto, mantenere un fisico giovane, sano, forte e piacevole alla vista fosse fondamentale sia per le donne che per gli uomini. Cleopatra divenne un’icona già dal Rinascimento, per la sua intelligenza, la sua simpatia e, soprattutto, per la sua bellezza. Ma quali erano i famosi rituali a cui si sottoponeva la Regina egiziana che possiamo copiare?

Farina d’avena: delicatamente esfoliante ma dalle proprietà idratanti e nutrienti, la Regina la utilizzava per purificare la pelle, facendo un composto di farina d’avena e latte tiepido che lasciava in posa sul viso per circa 3 minuti.

Latte d’asina: regala alla pelle una morbidezza che nessuna crema idratante è in grado di dare; Cleopatra lo utilizzava per i suoi ben 4 bagni quotidiani immergendocisi completamente. Per ottenere lo stesso effetto, oggi a casa si può mescolare un litro di latte all’acqua calda per il bagno nella vasca.

Burro di cocco: ottimo nutriente e disciplinante per capelli, Cleopatra era solita spargerlo sulla chioma, così come gli oli di mirra e di sandalo per averli sempre profumati e per rinforzare i bulbi.

Olio di mandorle: altamente elasticizzante, la Regina egiziana lo usava per combattere rughe e segni del tempo sia sul viso che sul corpo;

Gel di aloe: già conosciuto allora, Cleopatra lo utilizzava per contrastare le piccole ferite.