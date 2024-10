"Complimenti a Christian Solinas per la vittoria elettorale. Sono da subito a sua disposizione per il passaggio di consegne e per scambiare tutte le informazioni utili sui principali temi che richiedono decisioni in tempi ravvicinati (prezzo del latte, Eurallumina, peste suina, tra gli altri)".

Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione uscente Francesco Pigliaru.

"A Massimo Zedda va riconosciuto il merito di essere riuscito a dare un grande contributo per rilanciare le ragioni del centrosinistra in una situazione difficilissima che purtroppo in questo momento, in Sardegna come in Italia e in Europa, premia la destra populista. E da parte di tutto il centrosinistra e' stato fatto un lavoro importante che ora va consolidato e rafforzato. C'e' ancora molto da fare per recuperare consenso, ma i passi avanti fatti oggi sono significativi e su questi dobbiamo costruire".