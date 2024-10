Francesco Pigliaru, Pd, nuovo presidente della Regione Sardegna, potra' contare su 36 consiglieri di maggioranza, su un totale di 60.

Grazie alla legge elettorale che premia con il 60% dei seggi il presidente eletto con oltre il 40% dei voti, Pigliaru potra' contare su 23 consiglieri del Pd, 4 di Sel, 2 ciascuno per i Rossomori e Partito dei sardi, uno a testa per Centro Democratico, Sinistra Sarda, Partito Solcialista, e Upc. A sorpresa, fuori dovrebbe restare Idv. Ugo Cappellacci invece guidera' un'opposizione con 24 consiglieri: 12 di Forza Italia, 4 dell'Udc, 3 dei Riformatori sardi, 2 del Psd'Az, uno a testa per Upc, Fdi e Movimento Zona Franca-Randaccio.

Su 60 eletti solo tre le donne che occuperanno i banchi del consiglio: Alessandra Zedda di Forza Italia, eletta prima nella lista nella circoscrizione di Cagliari con 5.425 voti, e due del Pd: Rossella Pinna, sindaco di Guspini, eletta nel Medio Campidano con 1.952 voti e Daniela Forma, eletta a Nuoro con 2.526 voti.