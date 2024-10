Sindaco Pietro Pisu eletto con 2.989 voti. Sfidante, Damiano Paolucci 1.833 preferenze.

Elettori: 11.358 | Votanti: 4.953 (43,61%) Schede nulle: 83 Schede bianche: 48 Schede contestate: 0

A scrutini quasi ultimati è ormai certa la vittoria di Pietro Pisu a Quartucciu, che guadagnando nuovamente la fiducia dei cittadini viene eletto sindaco per il secondo mandato consecutivo. Pisu, 58 anni, dipendente aeroportuale, una laurea in Economia e commercio, si è imposto sullo sfidante Damiano Paolucci, già pretendente alla scranna nel 2017 (insieme a un terzo candidato, Antonio Piras). Allora il primo cittadino ottenne il 39,9% delle preferenze contro, rispettivamente, il 28,42% e il 31,67% degli avversari.

Supportato da "Pietro Pisu Sindaco", la lista civica conta 16 candidati consiglieri: Walter Caredda, Elisabetta Contini, Maria Grazia Fois, Cristian Mereu, Carla Atzori, Massimo Demontis noto Mimmo, Salvatore Guttuso, Roberta Lisci, Gino Emanuele Melis, Girolamo Palazzolo, Adriano Piludu, Alessandro Piras, Sonia Pisu, Simone Santabarbara; Claudio Secci, Carla Valdes.

Una visione, quella del sindaco per i prossimi cinque anni, che punta a proseguire e sviluppare ulteriormente il lavoro già iniziato nel primo mandato. "Bisogna votarmi per dare continuità a questi cinque anni, molto fruttuosi - aveva detto, intervistato da Sardegna Live -. Abbiamo dato dimostrazione di grande serietà e attaccamento a quelle che sono le richieste dei nostri concittadini. Mancavano tutta una serie di servizi: prima del mio mandato a Quartucciu non esisteva un'area verde pubblica. Oggi abbiamo un parco frequentatissimo tutti i giorni. Abbiamo realizzato altri quattro parchi, tre in via di definizione, con il parco lineare che riqualificherà dal punto di vista ambientalistico la nostra città. Votarci significherà dare continuità al lavoro svolto e ci impegneremo sempre di più per il bene dei nostri concittadini e sempre meno per l'ego personalistico di alcuni consiglieri che hanno deciso di andare dall'altra parte".

Il riferimento era ad alcuni esponenti della sua Giunta che avevano scelto di schierarsi con la lista di Paolucci: "La loro decisione non mi preoccupa - aveva precisato -. Io ho creato una lista assolutamente rivoluzionaria, nel senso che si riparte dalla Giunta con cui ho lavorato in questi cinque anni, alla quale si aggiungono dei candidati giovani e con ottime qualità, che hanno voglia di investire tempo e conoscenze in quello che è il bene della nostra comunità".

(QUI IL LINK CON L'INTERVISTA COMPLETA)

Alla fine, i cinque anni di lavoro della Giunta Pisu sono stati premiati dai cittadini: "E' stata una campagna elettorale molto dura, spesso con toni accesi, ma siamo particolarmente contenti anche perché con Damiano (Paolucci ndr.) c'è stato sempre un rispetto reciproco - racconta a Sardegna Live, commentando a caldo il successo elettorale -. Forse - sottolinea - qualche esponente della lista avversaria ha giocato con toni un po' troppo accesi. Questo mi è dispiaciuto, però alla fine la vittoria ripaga di tante amarezze e di certe situazioni che si sono venute a creare in questa campagna elettorale".