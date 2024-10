Nuragica, Consorzio Costa Smeralda, Sardinia Experience e Comune di Arzachena insieme per ospitare il grande Piero Angela, che un nuraghe dal vivo non l’aveva mai visto.

Il giornalista autorevole della tv ha apprezzato tantissimo il grande pregio di quella zona: “Il grande Piero Angela non aveva mai visto un nuraghe? Oggi noi del Consorzio e l’Amministrazione Comunale di Arzachena siamo onorati di avergli fatto questo regalo: gli abbiamo fatto scoprire il nuraghe La Prisgiona. Gli è piaciuto molto”.

Questa mattina, ad Arzachena, sono state illustrate a Piero Angela, in visita al Nuraghe La Prisgiona, le ragioni per cui si richiede a livello nazionale di considerare la civiltà nuragica come parte integrante delle origini della storia italiana: "E' stato chiesto a lui e a suo figlio, in qualità di più popolari divulgatori italiani, di dare maggiore risalto a questa storia plurimillenaria. "Questa è una storia straordinaria" ha detto Angela.

"La Sardegna, per via della sua centralità nel Mediterraneo, è stata un fondamentale crocevia di culture che ha dato luogo a questa impressionate manifestazione architettonica: solo entrando in un nuraghe lo si può comprendere”. "Il segreto per una valorizzazione efficace?" ha spiegato infine Piero Angela "deve passare per una comunicazione semplice che arrivi al grande pubblico". E noi di Nuragica lo sappiamo bene. Il più sorprendente viaggio nel tempo tra ricostruzioni e realtà virtuale che fa rivivere i protagonisti dell’età nuragica.

Nuragica è la Mostra-Evento che racconta la storia della civiltà Nuragica, un popolo attivo in Sardegna fra il XVII e il IX secolo a.C. che realizzò stupefacenti strutture architettoniche, i nuraghi, ancora visibili nei paesaggi della Regione.

