Cantare significa dare musica alla voce, esprimere le emozioni che abitano nell’anima e suscitarle in chi le ascolta.

Non c’è un età precisa per cominciare a cantare, ma c’è un’opportunità per farlo.

Si tratta del concorso canoro internazionale “VOCINE NUOVE CASTROCARO”, giunto alla sua XIII° Edizione, che nasce per consentire ai piccoli aspiranti interpreti di camminare tra i sentieri della musica.

Anche in SARDEGNA si apre un varco d’accesso per CASTROCARO TERME grazie alle audizioni che si terranno a TISSI (SS) e a BUDONI (OT) rispettivamente il 2 e il 4 marzo.

Si possono iscrivere all’unico concorso autorizzato, patrocinato e con marchio registrato del COMUNE DI CASTROCARO TERME i bambini e gli adolescenti che non abbiano superato i 14 anni di età al momento dell’iscrizione.

La direzione artistica di CATIA CONFICONI ha impresso alla manifestazione una garanzia di serietà che mira alla valorizzazione delle doti canoro – musicali dei giovanissimi partecipanti, dedicando ampio spazio e importanza alla formazione.

Chi fosse interessato a partecipare alle audizioni in SARDEGNA, solo su prenotazione , deve rivolgersi ai responsabili regionali FABRIZIO SANNA (Cell. 3408371032) e LAURA SANTUCCIU (Cell. 3315600273).

Lo scorso anno sono stati ben due i finalisti dell’isola che hanno guadagnato la ribalta del palcoscenico nazionale, grazie alle Selezioni regionali: VERONICA CABRAS di Luras e EMANUELE TRUDU di Alghero.

“VOCINE NUOVE CASTROCARO” garantisce ai 15 finalisti un videoclip personalizzato con diffusione sui vari canali del web, il passaggio televisivo per tutti i protagonisti che parteciperanno alle selezioni, grazie alla realizzazione di 10 puntate speciali che saranno trasmesse da 100 canali a copertura nazionale, un canale Sky, web TV e TV internazionali.

Le Semifinali si svolgeranno a CASTROCARO TERME il 16 e 17 aprile (con annesso weekend formativo), mentre la Finale Nazionale è fissata per sabato 14 maggio.