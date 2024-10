Atteso per fine gennaio il picco della variante Omicron in Italia: secondo il Gimbe, si rischiano due milioni di positivi. "Per proteggersi serve la terza dose", avverte uno studio.

Ieri altri 68mila nuovi casi e 140 morti, ma il dato si riferisce ancora a un giorno di festa; il tasso di positività al 15,2% (21,9% domenica). Code davanti alle farmacie e tempi di attesa più lunghi negli hub per i vaccini. Il sistema è sotto pressione.

L'obiettivo della campagna è 15 milioni di somministrazioni a gennaio (14,5 a dicembre): tra Pfizer e Moderna c'è il quantitativo per 26 milioni di dosi.