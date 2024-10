Stop di 15 giorni per la discoteca Touch in The Beach di Alghero dove la notte del 14 agosto è scoppiata una rissa scoppiata sfociata in un'aggressione in seguito alla quale un ragazzo di 23 anni avrebbe riportato ferite al volto e una prognosi di trenta giorni.

Dopo la denuncia per lesioni da parte del giovane nei confronti di uno straniero che in un video circolato sui social si vede avventarsi contro di lui, il questore di Sassari ha emanato un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con conseguente chiusura dell'esercizio per due settimane.

Il provvedimento è stato notificato oggi al titolare dagli agenti della polizia di stato. Proprio ieri il gestore, Cosimo Salis, si era detto dispiaciuto per quanto accaduto, sottolineando però che la struttura ha "sempre garantito la sicurezza nei suoi locali", anche regolarizzando contrattualmente i suoi dipendenti che "sono registrati in prefettura". In un primo momento, il giovane straniero era stato qualificato come buttafuori della discoteca, ma lo steso Salis aveva smentito questa ricostruzione: "Il ragazzo con la maglia nera del video non fa parte del nostro staff di security - aveva ribadito - Tutti i nostri ragazzi e collaboratori indossano una maglietta con la scritta Touch Security, lui no".