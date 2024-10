Il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento di " Daspo urbano " (divieto di accesso alle aree urbane, ndR) nei confronti di due giovani, uno di 26 e l'altro di 23 anni , residenti nel Cagliaritano e denunciati dal Comando Stazione Carabinieri di Pirri a seguito di un'aggressione compiuta all'interno di una discoteca di Cagliari nei confronti di un avventore.

Il 1 gennaio scorso infatti, intorno alle 4 del mattino, in una discoteca del capoluogo, i due ragazzi avevano aggredito e malmenato un altro frequentatore del locale per quelli che, a seguito delle indagini, sono risultati essere futili motivi .

La vittima del pestaggio era rimasta ferita , con un trauma facciale, frattura della parete mediale orbita destra e una prognosi di 30 giorni di cura.

La misura di prevenzione vieta ai due di accedere, dalle ore 18:00 alle ore 07:00 , alla discoteca in questione, così come ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi siti pubblici nelle immediate vicinanze e prevede anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze vicinanze degli stessi, per la durata di due anni.