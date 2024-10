Nella tarda serata di ieri è divampato un incendio a Piacenza e un uomo di 52 anni ha perso la vita.

La vittima viveva in un container alle porte del centro storico, ed era in attesa per la richiesta di un alloggio popolare.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero state causate da un cortocircuito nel climatizzatore, e l'uomo potrebbe aver perso i sensi per via del fumo.

Il 52enne viveva insieme a quattro cani, uno dei quali è morto nel rogo, mentre gli altri tre sono stati salvati.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri.