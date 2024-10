SINGAPORE, 29 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, una piattaforma leader per lo scambio di criptovalute, ha recentemente depositato con successo un brevetto presso l'Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) che risolve due problemi comuni delle piattaforme di scambio blockchain, ossia le interruzioni per l'aggiornamento del sistema e lo scollegamento dei cavi di rete durante i periodi di traffico intenso. Dopo un anno di intenso sviluppo, Phemex ha già applicato questa avanzata tecnologia al suo prodotto di Margin Trading, migliorando notevolmente l'esperienza di trading dei suoi utenti. La nuova tecnologia sarà presto disponibile per gli account unificati e per i nuovi prodotti Web3.

L'avanzata tecnologia brevettata da Phemex affronta nello specifico due problemi che da tempo affliggono il settore:

Interruzioni per l'aggiornamento del sistema

Spesso le piattaforme di scambio chiudono durante gli aggiornamenti del sistema, un grosso problema che comporta tempi di inattività significativi che possono causare frustrazione, perdita di opportunità e di guadagni per i trader. L'innovativa tecnologia di Phemex garantisce che lo scambio continui a funzionare regolarmente durante gli aggiornamenti del sistema, fornendo un'esperienza di trading senza interruzioni.

Scollegamento dei cavi di rete durante i periodi di traffico intenso

Un altro problema comune che le piattaforme di scambio affrontano è lo scollegamento dei cavi di rete durante i periodi di traffico intenso. Questo può causare l'indisponibilità degli scambi, impedendo ai trader di eseguire operazioni quando ne hanno più bisogno. La tecnologia di Phemex risolve questo problema garantendo che il sistema riesca a gestire elevati livelli di traffico senza interruzioni, consentendo sempre scambi regolari.

Phemex applica con successo una tecnologia avanzata al Margin Trading e ai prodotti futuri

Phemex ha lanciato il suo prodotto di Margin Trading all'inizio di quest'anno e gli ha applicato con successo questa nuova tecnologia brevettata. La tecnologia è stata fondamentale per fornire ai trader un'esperienza di trading senza interruzioni sulla piattaforma. L'azienda prevede di applicare questa tecnologia agli account unificati e ai nuovi prodotti Web3 in futuro, migliorando ulteriormente l'esperienza di trading dei suoi utenti.

Stella Chan, CMO di Phemex, ha dichiarato: "Phemex ha sempre avuto un'attenzione eccezionale al miglioramento dell'esperienza di trading dei suoi utenti e questo sicuramente continuerà in futuro. Il deposito di questo brevetto per la nostra tecnologia all'avanguardia testimonia questa attenzione e va di pari passo col nostro forte impegno ad aggiornare costantemente i nostri prodotti, applicando ai prodotti funzionalità centralizzate per futuri servizi decentralizzati."

Il deposito del brevetto di Phemex accelera la risoluzione dei problemi più comuni affrontati dalle piattaforme di scambio blockchain e illustra chiaramente lo spirito innovativo e la volontà dell'azienda di migliorare costantemente l'esperienza di trading dei suoi utenti. Con piani già in cantiere per applicare questa tecnologia ai prodotti futuri, Phemex è pronta a continuare a fornire ai propri utenti un'esperienza di trading fluida e affidabile.

Informazioni su Phemex

Phemex è una piattaforma certificata di scambio di criptovalute che fornisce un'efficiente e trasparente esperienza di trading, impegnata per la protezione a tutto campo degli asset grazie al supporto di tecnologie di sicurezza all'avanguardia e alla pratica dell'Albero di Merkle per la prova delle riserve. Fondata da un team di veterani del settore, Phemex offre soluzioni personalizzate 24/7 che facilitano la costruzione dei portafogli di criptovalute degli utenti grazie al suo ambiente scalabile e a bassa latenza, nonché a un sistema equo di abbinamento che garantisce la priorità a prezzi e tempistiche.

