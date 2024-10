Un' insegnante 53enne di materie letterarie in una scuola di Pescara , e una sua alunna , che quando hanno avuto la relazione, nell'aprile 2023, aveva 14 anni , ma nel momento in cui la giovane aveva deciso di interrompere la frequentazione è andata incontro a guai che solo una denuncia penale ha interrotto: è il caso, riportato dal quotidiano Il Messaggero, emerso quando la 14enne ha raccontato tutto alla psicologa della scuola e adesso la professoressa è sotto accusa, scrive il gip Francesco Marino del tribunale abruzzese, perché “ approfittando del ruolo di docente e della relativa posizione di preminenza e autorevolezza ”, avrebbe circuito la ragazzina.

La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe avvicinato la studentessa al bar della scuola, per poi inviarle sms espliciti, arrivando dopo ai baci e alle carezze fino al rapporto completo che, secondo quanto raccontato dall'adolescente, sarebbe avvenuto in casa della 53enne nell'aprile del 2023, in un giorno in cui a scuola era in corso un'assemblea d'istituto.

La gelosia da parte della professoressa avrebbe infine spinto la ragazza, il cui rendimento scolastico andava peggiorando e decidendo di interrompere il rapporto, a rivolgersi alla psicologa della scuola.