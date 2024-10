Antonello Peru, capolista dei candidati consiglieri di Forza Italia nel colleggio di Sassari, lamenta un presunto accanimento nei suoi confronti da parte dei vigili urbani che, racconta il candidato di centrodestra nel suo profilo Facebook, avrebbero fatto rimuovere i manifesti elettorali dal suo quartier generale di Viale Italia a Sassari, non preoccupandosi però dei manifesti di tutti gli altri candidati esposti in tanti altri uffici e vetrine della città.

"È successa una cosa alquanto curiosa, se così si può dire" denuncia Peru "voglio condividerla con voi.

I vigili urbani mi hanno obbligato a rimuovere i cartelloni che avevamo apposto nella nostra sede di Viale Italia, a Sassari.

Non voglio fare polemica, rispetto sempre tutti e così ho fatto in questo caso. Ho rimosso i manifesti senza battere ciglio.

Mi chiedo però il perché. Perché la mia sede è oggetto di verifiche a tratti morbose e tutte le altre sedi no.

Potete vedere con i vostri occhi come in tutte le sedi di tutti i candidati, ci siano appesi i rispettivi manifesti, da ormai diversi giorni.

Capisco che il magnifico entusiasmo che sta accompagnando il nostro percorso dia fastidio a molti, ma credo ci sia sempre un limite a tutto. Ad ogni modo noi andiamo avanti, insieme, a testa alta."