Perdasdefogu, poco più di 2.100 anime in quel fazzoletto di terra che prende il nome di Salto di Quirra.

Luoghi che abbiamo spesso sentito nominare e raccontato per vicende controverse e talvolta tristi ma, oggi, noi di Sardegna Live siamo lieti di parlare col sorriso di questi posti dove il tempo si ferma e le frenesie del mondo sembrano, per un attimo, tanto lontane.

Consolata Melis ha compiuto da qualche giorno 107 anni e conserva nel cuore una valigia piena di ricordi che dal 1907 le illuminano il viso e gli occhi ogni volta che apre i cassetti della memoria.

La famiglia della signora Consolata è unica al mondo. Lei e i suoi 8 fratelli, infatti, sono i più longevi del mondo, un primato riconosciuto ufficialmente dai giudici del Guinnes World Record nell'agosto del 2012 dopo un'indagine portata avanti per sette anni nei cinque continenti.

I fratelli della signora Consolata sono Claudia di 101 anni quest'anno, Maria 99, Antonio 95, Concetta 93, Adolfo 91, Vitalio 88, Fida Vitalia 83 e Mafalda 80 per un totale di ben 837 anni .

La vicenda dei nonnini di Perdasdefogu ha incuriosito i media di tutto il mondo che hanno raccontato la loro storia straordinaria.

"Non sono mai andata al mare, non mi vestivo a maniche corte neanche d'inverno. Finché ho potuto mi piaceva preparare i dolci e cucinare". Zia Consolata sta al gioco della telecamera raccontando divertita di quando conobbe il marito mentre ballava su ballu sardu nella piazza del paese. Si sposarono nel 1926, lei aveva 19 anni e il vestito delle nozze, che conserva ancora, fu per anni l'abito della domenica.