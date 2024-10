Sentieri sterrati incorniciati da corbezzoli e lentischi. Piccole pareti rocciose e panorami che mostrano l'infinito verso le vallate sottostanti. Fragranze inebrianti di Elicriso, Cisto e piante selvatiche si mischiano tra loro profumando monte e valli.

Il cinguettare degli uccelli, il belare delle capre al pascolo e il verso degli animali allo stato brado sembrano voler dare il benvenuto e accompagnare nel loro cammino i visitatori coraggiosi che attraversando la porta che conduce "verso l'inferno" arrivano fino ai suoi piedi per venerarne la sua bellezza austera.

Ci troviamo a Perda 'e Liana 1.293 mt. sul livello del mare, nel comunale di Gairo, anticamente conosciuta come "la porta verso l'inferno".

È la più grande e importante roccia calcarea del territorio sia per la sua maestosità che si può ammirare dall'intera Ogliastra sia per le tante leggende che su di essa vengono raccontate e tramandate.

La sua forma armonica abbellisce il paesaggio rendendolo selvaggio e affascinante, e la sua imponenza domina un'intero territorio e i suoi mutamenti nel tempo.

Gli alberi nati nella sua parete rocciosa sembrano voler raggiungere il cielo, quasi a rappresentare le anime pentite in cerca di salvezza.

Fin dall'antichità si narra che in questo luogo nelle notti di luna piena demoni e streghe ballano e cantano intorno alla roccia alla ricerca di anime da barattare in cambio di ricchezze.

Nei paesi dell'Ogliastra e delle Barbagie coloro che si arricchivano velocemente venivano additati come persone senz'anima perché recandosi ai piedi del monumento naturale avevano ceduto ai demoni la loro anima pur di vivere nell'agiatezza!

Ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutta Europa vengono a visitare Perda 'e Liana e il suo scenario incantato, che nonostante sia un luogo conosciuto, non ha subito mutamenti per mano dell'uomo restando uno dei pochi monumenti naturali autenti della nostra isola.

A chi vive in questo territorio resta il privilegio di alzare gli occhi al cielo, guardarla e con un sorriso immaginare quanti dei nostri antenati sono andati ai suoi piedi per ballare e cantare in cerca di tesori e fortuna!!

COME ARRIVARE Per raggiungere Perda 'e Liana si deve percorrere la strada comunale che da Gairo Taquisara costeggiando il monte, riporta alla stazione di Villagrande Strisaili e alla ss. 389 Nuoro-Lanusei, o dalla strada comunale che da Seui costeggiando i Tonneri e il sito nuragico di Ardasai, arriva nel territorio di Gairo e successivamente in quello di Arzana.