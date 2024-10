Un appello per chiunque voglia ricordare i due poliziotti uccisi a Trieste, una fiaccolata per non dimenticare due vite spezzate durante l’adempimento del loro dovere.

Chi organizza la bellissima iniziativa prevista per mercoledì 16 ottobre 2019, dalle ore 20, è una catena umana che vede coinvolta la Questura, i sindacati di Polizia, forze dell’ordine, cittadini e associazioni. L’appuntamento è davanti ai parcheggi antistanti la Questura di via Amat, a Cagliari.