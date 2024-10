Lo scorso 26 agosto è stato assegnato alla Questura di Cagliari il Commissario della Polizia di Stato: è Andreana Caruso, originaria della provincia di Avellino, classe 1993.

Caruso ha frequentato l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, e successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Napoli.

Vincitrice del Concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 112° Corso di Formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, al termine del quale è stata assegnata alla Questura di Cagliari dove completerà il percorso formativo con un periodo di 8 mesi di tirocinio operativo.

La Dottoressa Caruso presterà temporaneamente servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura, in previsione degli eventi in programma nel prossimo mese di settembre, in particolare il vertice G7 Lavoro e Occupazione e la visita del Capo dello Stato.