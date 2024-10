Trent'anni e tanta grinta e dedizione a fare del bene al prossimo. Il regalo di compleanno dei volontari dell’Sos Elmas? Un defibrillatore regalato ai cittadini di Elmas, installato nella centralissima piazza Chiesa, in memoria di Giorgio Concu, un volontario dell’associazione di volontariato scomparso prematuramente 2 anni fa per un male incurabile.

La bellissima iniziativa si è svolta questa mattina, entusiasta e felice il presidente del sodalizio Sos Elmas Angelo Murgia, che afferma: “E’ stato bellissimo – dice – siamo ben felici di aver fatto questo dono alla nostra comunità e di aver preparato i commercianti della zona a saper utilizzare questo importante apparecchio che salva le vite umane. Abbiamo compiuto 30 anni di attività – racconta con gioia immensa il numero uno dell’associazione Sos Elmas – ora contiamo una sessantina di volontari che prestano la loro attività per la gente, per il servizio 118, per le operazioni di protezione civile e a favore dei disabili, con 2 autoambulanze, 2 mezzi per la Protezione Civile e un automezzo Scudo attrezzato per accompagnare i portatori di handicap. Il nostro cuore – dice ancora emozionato, Angelo Murgia – è colmo di gioia perché fare del bene aiuta chiunque”. Alla manifestazione erano presenti, oltre al sindaco di Elmas, Antonio Ena, i rappresentanti di numerose associazioni locali, autorità istituzionali e tanti cittadini di Elmas.