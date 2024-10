Il Festival della musica è stato anche quello delle donne, dei vestiti e dei messaggi a loro rivolti. A prendersi la scena Chiara Ferragni, che ha esibito uno serie di abiti creati ad hoc per lanciare dei messaggi precisi, tramite richiami allegorici e originali trovate.

Uno dei più apprezzati dalle donne è stato senz'altro il "vestito manifesto", nel quale si legge la scritta "pensati libera". Boom di condivisioni e apprezzamenti sui social: l'immagine dell'influencer è rimbalzata su pagine e profili personali, Instagram stories, tweet e bacheche Facebook.

"Pensati libera è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate", viene spiegato nella didascalia delle immagini di presentazione dell'abito. Il vestito della Ferragni ha raccolto talmente tanti favori da diventare anche un costume di carnevale.

E così in tante, donne e bambine, sono già scese in strada indossando il vestito manifesto. Ma non è mancato chi ha colto l'occasione per "parodiare" l'abito, modificando il messaggio con trovate ironiche o provocazioni. C'è ad esempio chi si è mostrato in pubblico vestito da Chiara Ferragni, con scritto sulle spalle "Fedez cornuto", in risposta al bacio del rapper con Rosa Chemichal, diventato tema caldo nei salotti e nei dibattiti politici.

Come ogni anno Sanremo è oggetto di grande discussione e di coinvolgimento. Con la settimana di Carnevale in arrivo le trovate a tema Festival saranno innumerevoli, ma la Ferragni è già candidata come principale protagonista delle feste in maschera.