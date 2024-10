La pelle chiara? Seducente, ma anche molto più delicata della normale cute, e dunque maggiormente soggetta ad inestetismi e a problemi relativi alle condizioni atmosferiche.

Parliamo di una condizione fonte di gioie e di dolori: la pelle chiara (la cosiddetta “tintarella di luna”) è un fattore molto positivo per quanto concerne la classica bellezza immacolata, candida e acqua e sapone, ma è anche una condizione che richiede cure e attenzioni molto particolari. Come ottenere dunque una pelle chiara e sana, senza per questo esporvi a tutti gli inestetismi ed i pericoli che tendono a colpire le donne dalla carnagione linda e brillante? Vediamo di scoprirlo insieme.

Pelle chiara: curarla con la detersione e l’idratazione

La detersione mattutina è un momento fondamentale, soprattutto per le donne che hanno la pelle chiara. Il motivo? Questa tipologia di cute è molto più sensibile rispetto alle altre, dunque richiede un’attenzione maniacale soprattutto per quanto concerne la pulizia dal sebo in eccesso accumulatosi nelle ore notturne, e dagli allergeni che tendono a depositarsi sulla pelle intaccandone la salute.

Inoltre, con la detersione è anche possibile dare maggiore respiro alle barriere cutanee, che proteggono la pelle dall’azione degenerativa delle sostanze patogene contenute nell’aria. Infine, anche l’idratazione rappresenta un passo importantissimo, perché consente alla pelle di rimanere morbida, elastica ed in salute, mettendola al riparo dalla secchezza, e dal rischio di spaccarsi per via del freddo e del vento gelido.

Come preservare la pelle chiara dall’azione del sole?

Il sole non è solamente un alleato per le proprie tintarelle estive, ma anche un potenziale nemico per la salute della cute. Soprattutto per le donne dalla pelle chiara, considerando il fatto che la melanina di questa tipologia di pelle appare più debole e dunque maggiormente soggetta all’azione distruttiva dei raggi UV del sole, che oltre alle scottature possono portare in dote anche inestetismi molto sgradevoli ed evidenti come le macchie cutanee.

Per questo motivo, il nostro consiglio è di utilizzare una crema anti macchie come quella prodotta da Lichtena Giuliani realizzata appositamente per evitare questo problema: in tal modo potrete godervi il sole contando su un eccellente filtro protettivo, che terrà lontano il rischio della comparsa delle macchie sulla pelle.

Make-up e pelle chiara: istruzioni per l’uso

La pelle chiara è un innegabile vantaggio per le donne, soprattutto perché non richiede un trucco pesante e può essere esaltata anche da un maquillage leggero, in puro stile acqua e sapone.

Ma quali sono i consigli per un perfetto make-up per le donne dalla pelle chiara? Innanzitutto il fondotinta, preferibilmente in crema e dal colore tendente alla pesca, oppure la tinta malva, nel caso la vostra pelle sia estremamente chiara e candida. Nel caso preferiste un trucco ancora più leggero, il consiglio è di optare per un fondotinta vicino al colore della vostra carnagione lunare.

Ed eccoci alle pratiche da evitare durante un make-up che possa valorizzare la pelle chiara: no ai colori ac