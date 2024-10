Pareggio per 2-2 del Cagliari a Modena nell'amichevole precampionato allo stadio Braglia. Gli emiliani vanno a segno con Gliozzi al 33' del primo tempo. Tempestiva la replica dei sardi con un colpo di testa di Piccoli su cross di Obert e il primo gol in rossoblù per l'attaccante in prestito dall'Atalanta.

Dopo la pausa il Modena si riporta in vantaggio con un rigore calciato da Palumbo, ma verso lo scadere il Cagliari pareggia ancora i conti con un colpo di testa di Pavoletti su cross di Makoumbou.

Buona la prova dei padroni di casa, sempre propositivi e arrembanti. Per quanto riguarda il Cagliari, invece, mister Nicola dovrà marcare diversi aspetti sui quali lavorare per potenziare le fasi di gioco in vista del nuovo campionato di Serie A. I rossoblù esordiranno il 18 agosto alle ore 20:45 in casa contro la Roma.