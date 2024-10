Questa notte a Pavia, un uomo di 30 anni, marocchino, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver volontariamente investito con l'auto tre giovani: una 19enne, una 17enne e un 14enne. Il tutto è accaduto dopo una lite in un locale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, grazie anche ad alcune testimonianze, intorno alle 3,30 l'uomo si è visto negare l'acceso in un locale lungo il Naviglio perché troppo ubriaco.

A quel punto è partita un'accesa discussione con i tre giovani, in seguito alla quale il marocchino è salito a bordo della sua auto e si è lanciato a tutta velocità verso di loro, travolgendoli e schiacciandoli contro un altro veicolo in sosta.

A quel punto il malvivente ha provato a fuggire, ma è stato bloccato da alcuni presenti che lo hanno poi consegnato alla polizia stradale. I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi dagli operatori del 118 trasportati al San Matteo.

La più grave è la 19enne, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico. La 17enne ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita, mentre il 14enne risulta il meno grave dei tre, valutato in codice giallo.