Hanno vinto tutti, perché quando la festa è così bella e ricca di spensieratezza vincono sempre tutti, ma il nome sull'albo d'oro, anche quest'anno, lo scriverà il rione di Binza 'e Cheja che ieri sera ha trionfato nella VI edizione del Palio degli Asinelli e de Sos Ighinados di Pattada con la fantina Beatrice Cuguttu.

Già campioni nell'edizione dell'anno scorso, i celesti hanno conservato il titolo grazie all'abilità della giovane fantina che ha condotto con destrezza il somarello raccogliendo infine l'abbraccio delle migliaia di persone che per tutta la sera hanno riempito la centralissima Piazza Italia.

La manifestazione organizzata dall'Associazione Ippica Pattadese si conferma ancora una volta evento atteso, di successo e richiamo per tanti.

La giornata di festa ha avuto inizio alle 10 del mattino quando gli abitanti dei rioni si sono recati in Piazza Su Sotziu per l'assegnazione degli asinelli, poi i vari gruppi son tornati a casa per i pranzi comuni che si son protratti fino al tardo pomeriggio.

Poco dopo le 18 sono partite le batterie di qualificazione che hanno visto classificarsi in finale i rioni di 'Antina, Binza 'e Cheja, Carrucalza, Istria, Pedra 'e Mola, Riu Toltu e Sa 'Uca 'e Aidu.